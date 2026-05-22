Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

Smrt 12 banjalučkih beba je jedna od najtragičnijih i najpotresnijih rana srpskog naroda u Republici Srpskoj i posljedica neljudske blokade i sramnog ćutanja međunarodne zajednice koja je dozvolila da nevina d‌jeca umiru bez kiseonika, bez mogućnosti da dišu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

Dok su moćnici svijeta raspravljali o procedurama i politikama, naveo je Dodik za Srnu, u banjalučkom porodilištu gasio se jedan po jedan život tek rođenih beba koje su odmah po rođenju jedino upoznale surovost i okrutnost svijeta koji im nije dozvolio da dišu.

"Iako su prebrzo napustili ovaj svijet, ostali su vječno da žive u kolektivnom pamćenju Republike Srpske i srpskog naroda", naglasio je Dodik.

Povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru u Banjaluci, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika, Dodik je rekao za Srnu da 12 banjalučkih beba nisu samo simbol tragedije, već i simbol nepravde koju je srpski narod preživio.

"Umrle su jer je dijelu međunarodne zajednice bila važnija politika, mržnja i nadmudrivanje od d‌ječijeg života", istakao je Dodik.

On je ukazao da je svijet tada položio ispit iz okrutnosti, ali je srpski narod položio ispit iz dostojanstva, saosjećanja, prkosa i pamćenja.

"Dvanaest banjalučkih zvjezdica nisu ugašene, one su preseljene na nebo otadžbine da nam vječno svijetle i opominju nas šta znači život i sloboda", naglasio je Dodik.

Njihov jedini grijeh bio je, kaže Dodik, to što su rođeni ovd‌je, u vihoru nepravde koja je svijetu zatvorila oči, a njima uskratila udah kiseonika.

"Zato danas možemo slobodno reći da tamo gd‌je prestaje ljudska humanost, počinje vječna straža naših dvanaest anđela. Banjalučke bebe, uskraćene za pravo disanja, a samim tim i za pravom na život, ostale su najčistija i najtužnija suza naše istorije. Otadžbina Republika Srpska ih ne zaboravlja, jer narod koji pamti takvu žrtvu, nikada ne može biti pobijeđen", istakao je Dodik.

On je ukazao da 12 malih anđela nikada nisu dočekali svoje prve korake, ali su zauvijek ugrađeni u temelje našeg i opstanka Republike Srpske, dodavši da je njihova prva kolijevka satkana u srcima svakog Srbina gd‌je ih čuvamo od zaborava.

Prema njegovim riječima, svaka godišnjica nije samo dan tuge, već i dan zavjeta da se takav zločin nad nevinošću nikada više ne ponovi i da istina ostane jača od pokušaja zaborava.

"Njihova smrt nas opominje da nikada ne smijemo da zaboravimo kroz kakvu smo nepravdu prolazili i koliko je visoka cijena slobode i prava na život. Njihovi neproživljeni životi naša su trajna obaveza da čuvamo i volimo ovu zemlju, kako se takav sumrak i sunovrat više nikada i nikome ne bi ponovio. Neka im je vječna slava", poručio je Dodik