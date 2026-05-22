Nestala djevojčica Elena (12) iz Kačareva: Ponijela ranac za školu, od sinoć je nema

22.05.2026 10:20

Foto: MUP Srbije

Djevojčica Elena Juseinov (12) iz Kačareva nestala je sinoć. Apeli za njen pronalazak dijele se na društvenim mrežama, a tetka koja brine o njoj je ispričala da je jako zabrinuta, budući da je riječ o detetu koje je majka napustila kad je imala svega 6 godina.

"Sa Elenom mora mnogo da se radi. Ja sam joj zabranila izlaske, trudim se da je izvedem na pravi put. Sinoć je oko pola deset poželjela meni i baki laku noć i otišla da spava. Rekla je i da je spakovala stvari za školu. Od tada je nismo vidjeli, a ranac je ponijela sa sobom", priča tetka za Telegraf.

Kako ističe, telefon joj je nedavno oduzela zbog kazne, a sada ga nosi u policijsku stanicu, nadajući se da može da pomogne.

Elena ima 12 godina, visoka je oko 155 centimetara, mršava je i ima crnu kosu. Na sebi je imala crnu majicu, crne farmerke, Najk papuče, plavo-ljubičasti ranac.

Ko god da je vidio ili vidi Elenu, neka se HITNO javi policiji, poručila je porodica.

