Eksplozija u fabrici MOL u Mađarskoj: Jedna osoba poginula

U fabrici mađarske naftne i gasne kompanije MOL u Tisaujvarošu dogodila eksplozija od koje je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar.

"U fabrici MOL-a u Tisaujvarošu dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula, nekoliko je teško povrijeđeno", objavio je Mađar na društvenim mrežama.

On je dodao da su na lice mjesta krenuli mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitani i izvršni direktor MOL-a Žolt Hernadi.