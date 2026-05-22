Eksplozija u fabrici MOL u Mađarskoj: Jedna osoba poginula

U fabrici mađarske naftne i gasne kompanije MOL u Tisaujvarošu dogodila eksplozija od koje je jedna osoba poginula, a nekoliko povrijeđeno, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar.
"U fabrici MOL-a u Tisaujvarošu dogodila se eksplozija. Jedna osoba je poginula, nekoliko je teško povrijeđeno", objavio je Mađar na društvenim mrežama.
On je dodao da su na lice mjesta krenuli mađarski ministar ekonomije i energetike Ištvan Kapitani i izvršni direktor MOL-a Žolt Hernadi.
