„Da li je to maska za lice?“ Admiral Robert Harvard postao viralan nakon gostovanja na Foks njuzu

Penzionisani viceadmiral Robert Harvard izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon gostovanja na Foks njuzu, gdje je govorio o sukobu SAD-a i Irana.

Korisnici društvenih mreža najviše su pažnje posvetili njegovom izgledu tokom intervjua, što je dovelo do neprovjerenih teorija o „masci“ i ponovnog interesovanja za njegovu biografiju.

Penzionisani viceadmiral Robert Harvard našao se u centru onlajn spekulacija nakon što se pojavio na Foks njuzu kako bi komentarisao aktuelne tenzije između SAD-a i Irana. Tokom emisije, Harvard je analizirao strategiju predsjednika Donalda Trampa prema Iranu, tvrdeći da je vrijeme na Trampovoj strani i da koristi sankcije i pritisak kako bi Iran doveo do kapitulacije, a ne do pregovora.

Foks njuz je Harvarda predstavio kao bivšeg zamjenika komandanta CENTKOM-a koji analizira situaciju u Iranu, regionalne tenzije i ekonomski pritisak s kojim se Teheran suočava. Harvard je takođe govorio o unutrašnjim podjelama unutar iranskog režima, kao i o širim geopolitičkim faktorima, uključujući i hodočašće Hadž.

Fox news just aired a man wearing a mask of an admiral Robert Harward, who the fuck is this?



Look at the neck line!!!#foxnewshttps://t.co/AjxC4inlEz pic.twitter.com/gKmZAzmSeS — TXTradingBro1979 (@TXTradingBro76) May 21, 2026

Međutim, snimci intervjua brzo su se proširili internetom iz sasvim drugog razloga. Brojni korisnici društvenih mreža počeli su da komentarišu Harvardov izgled pred kamerama, a neki su spekulisali da nosi masku za lice.

„Foks njuz je upravo emitovao čovjeka koji nosi masku admirala Roberta Harvarda“, napisao je jedan korisnik na mreži Iks.

„Da li neko zna ko je ovo i zašto, dođavola, nosi masku na Foks njuzu?“, upitao je drugi korisnik.

Jedan od korisnika uporedio je reakcije na internetu sa ranijim teorijama o glumcu Džimu Keriju, navodeći da Harvardova „situacija sa vratom i licem“ ostavlja „potpuno isti utisak“. Drugi korisnik objavio je fotografije jednu pored druge i doveo u pitanje promjene u Harvardovom izgledu. U posebnoj objavi, uz označavanje Foks njuza, postavljeno je pitanje: „Ko je ispod maske i zašto?“

Spekulacije su ponovo podstakle interesovanje za Harvardovu vojnu karijeru i biografiju.

Harvard je porijeklom iz Hendersonvila u saveznoj državi Tenesi, a ranije je služio kao pripadnik američkih mornaričkih specijalnih jedinica SEAL. Takođe je bio zamjenik komandanta Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država pod generalom Džejmsom Matisom.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Harvard je diplomirao primijenjene nauke na Vojnoj pomorskoj akademiji SAD-a. Nakon toga je oko osam godina radio u kompaniji Lokid Martin, gdje je obavljao funkciju izvršnog direktora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Harvard trenutno obavlja funkciju izvršnog potpredsjednika, piše Tajms nau Vorld