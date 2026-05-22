Niksi na pola puta do velikog NBA finala

Njujork Niksi su pobijedili u svom Medison Skver Gardenu ekipu Klivlend Kavalirsa rezultatom 109:93 i tako su došli na pola puta do velikog NBA finala.

Ekipe su u prvom poluvremenu bile rezultatski vrlo izjednačene te nijedan tim nije stvorio veću prednost od šest poena.

Domaći su odlučujuću seriju napravili početkom treće četvrtine, kada su kod rezultata 53:53, u pet minuta napravili 18:0 pa su u posljednju četvrtinu ušli s +15 (85:70).

Klivlend je potom serijom 8:0 smanjio zaostatak na samo sedam poena, ali to je bilo sve što je gostujuća ekipa uspjela napraviti jer su Niksi nakon toga došli i do +19 te mirno priveli duel kraju.

Najbolju utakmicu karijere u plej-ofu odigrao je Džoš Hart koji je s 26 poena i pet pogođenih trojki predvodio strijelce Njujorka, čemu je dodao i sedam asistencija te dvije ukradene lopte.

Mikal Bridžis i Džejlen Branson su postigli po 19 poena, a dabl-dabl je imao Karl-Entoni Tauns s 18 poena i 13 skokova.

Najbolji strijelac Kavalirsa bio je Donovan Mičel s 26 poena, dok je Džejms Harden ubacio 18 poena.

Klivlend će u naredne dvije utakmice biti domaćin, a prva od njih je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju (2:00 časa) po našem vremenu. Podsjetimo, serija finala Istočne konferencije igra se na četiri pobjede.