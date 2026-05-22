Preokret Donalda Trampa: Šalje 5.000 vojnika u Poljsku

22.05.2026 07:05

Преокрет Доналда Трампа: Шаље 5.000 војника у Пољску
Foto: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da će SAD poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku, sedam dana nakon što je Pentagon otkazao ranije planirano raspoređivanje 4.000 vojnika.

Tramp je na mreži Trut Soušal naveo da je odluka donesena zbog odnosa SAD-a s poljskim predsjednikom Karolom Navrockim, kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Nije iznio dodatne detalje o tome da li je riječ o ranije planiranom kontingentu ili o zasebnoj operaciji.

Bijela kuća je prethodnih sedmica signalizirala da namjerava smanjiti ukupno američko vojno prisustvo u Evropi u okviru politike „Amerika na prvom mjestu“. Ranije ovog mjeseca Vašington je najavio i povlačenje 5.000 vojnika iz Njemačke nakon spora između Trampa i njemačkog kancelara Fridriha Merca o ratu s Iranom.

Ostalo je nejasno da li će vojnici upućeni u Poljsku biti dio snaga koje se povlače iz Njemačke ili će doći iz drugog sastava. Tramp je ranije kritikovao i saveznike u NATO-u zbog, kako smatra, nespremnosti da se pridruže američkom pritisku na Iran zbog Hormuškog moreuza.

Ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a trebalo bi se u petak sastati u Švedskoj, a na skupu će biti i američki državni sekretar Marko Rubio. On bi, prema očekivanjima, trebalo da zatraži veće preuzimanje tereta od partnera iz Alijanse. Rubio je rekao da će se na samitu razgovarati o „nekim od tih pitanja“, dodajući da je Tramp i dalje veoma ljut i razočaran saveznicima u NATO-u.

Trampova objava dolazi sedmicu nakon što je američko Ministarstvo odbrane iznenada saopštilo da otkazuje raspoređivanje 4.000 vojnika u Poljsku. Ministar odbrane Pit Hegset poslije je rekao da je otkazivanje „privremeno odgađanje“ i da će SAD nastaviti osiguravati snažno vojno prisustvo u toj zemlji.

Navrocki je dugo blizak Trampov saveznik i dobio je njegovu podršku prije pobjede na predsjedničkim izborima u Poljskoj. U januaru je za Bi-Bi-Si izjavio da je Tramp jedini svjetski lider sposoban "zaustaviti Vladimira Putina i okončati rat u Ukrajini". I pored ranijih Trampovih kritika NATO-a i evropskih partnera, Navrocki je tvrdio da su SAD i dalje garant bezbjednosti u Evropi, prenosi Kliks.

