Haos i pored bolesti: Zapalili centar za ebolu tražeći tijelo preminulog rođaka

Demonstranti su u četvrtak u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo zapalili dva bolnička šatora za liječenje ebole nakon spora s vlastima oko predaje tijela mladića koji je preminuo od te bolesti.

Prema navodima lokalnog političara Luka Mambelea, potpredsjednika kongoanske stranke A2RC, rodbina preminulog pokušala je silom preuzeti tijelo iz bolnice Rvampara.

Kada su zdravstvene vlasti to odbile, članovi porodice počeli su gađati bolničke šatore projektilima, nakon čega je izbio požar.

U šatorima medicinske organizacije Alijansa za međunarodnu medicinsku akciju u trenutku napada liječilo se šest pacijenata oboljelih od ebole. Organizacija je saopštila da su nakon požara prebačeni na njegu unutar bolnice.

Ebola se širi u lokalnim zajednicama

Bundibugio soj ebole, za koji nema specifičnog liječenja ni vakcine, širi se lokalnim zajednicama i izazvao je međunarodnu javnozdravstvenu uzbunu. Vlasti DR Konga saopštile su u četvrtak da se najmanje 160 smrtnih slučajeva dovodi u vezu s bolešću, uz 13 novih potvrđenih i još 78 sumnjivih slučajeva u provinciji Ituri, prenosi Kliks.

Mambele je rekao da incident pokazuje koliko je dezinformacija rašireno u zajednici. Dodao je da mnogi stanovnici vjeruju da je „ebola laž“. Upozorio je i da stanovništvo nije dovoljno informisano o onome što se dešava, pa u najudaljenijim sredinama dio ljudi smatra da je riječ o „izumu bijelog čovjeka; ona ne postoji“.

SZO proglasila epidemiju vanrednom situacijom

Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju vanrednom situacijom od međunarodnog značaja, ali je navela da globalni rizik i dalje ostaje nizak. Portparol DR Konga Patrik Mujaja osudio je napad i rekao da su mještani učinili „upravo ono što nisu smjeli uraditi".