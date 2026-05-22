Brzi ručak: Zalivena pita s mesom

Brz, lak, jeftin ručak, koji će biti na stolu za svega par minuta idealan je ukoliko umorni dolazite s posla ili vam taj dan jednostavno nije do kuhanja.

Ukoliko tražite jedan takav, donosimo vam recept za zalivenu pitu s mesom

Sastojci

500g tankih kora

300g mesa (mešanog)

3 glavice luka

2 dcl kisele vode

2 dcl jogurta

1 dcl ulja

4 jajeta

so, biber

Priprema:

Sitno isjeckati crni luk i pržiti ga na ulju. Dodati mljeveno meso i dobro upržiti. Začiniti solju i biberom.

Kore podijeliti na 3 djela, a fil na 2 dela. Naizmjenično složiti u podmazan pleh (veliki od rerne). Oštrim nožem isjeći na manje kocke.

Pomješati mineralnu vodu, jogurt i ulje. Ovom mješavinom zaliti pitu. Pažljivo pomalo podizati parčiće da mješavina svuda prodre. Ostaviti malo da se mješavina upije.

Mikserom umutiti jaja, pa zaliti pitu. Ponovo kašičicom zadizati slojeve. Možete čak i malo protresti pleh.

Pitu peći prvih 10 minuta na 250 C, a zatim pokriti folijom i peći još 20-25 minuta na 200C. Ne mora se pokrivati kada se izvadi iz rerne jer će svakako biti mekana (sa strane i odozdo će biti divno hrskava).

Ko ne voli meso može je napraviti sa pečurkama. Potrebno je 400-500g pečuraka, jer imaju dosta tečnosti tako da prženje traje duže a samim tim i kalo je veće. Neka vas ne buni to što ide tako malo mesa. To je sasvim dovoljno da pita bude ukusna a da ne bude teška. Naravno možete i povećati količinu mesa do 500g ako volite da je zasitnija.

Posluživanje

Prilikom pripreme pite slijedite uputstva iz recepta, jer to u videu nije ispoštovano.

Pita se OBAVEZNO mora isjeći na kocke prije zalivanja. Zaliva se jednim prelivom, ostavi kratko da se to upije pa tek onda zaliva jajima.