Brzi ručak: Zalivena pita s mesom

Brz, lak, jeftin ručak, koji će biti na stolu za svega par minuta idealan je ukoliko umorni dolazite s posla ili vam taj dan jednostavno nije do kuhanja.
Ukoliko tražite jedan takav, donosimo vam recept za zalivenu pitu s mesom
500g tankih kora
300g mesa (mešanog)
3 glavice luka
2 dcl kisele vode
2 dcl jogurta
1 dcl ulja
4 jajeta
so, biber
Sitno isjeckati crni luk i pržiti ga na ulju. Dodati mljeveno meso i dobro upržiti. Začiniti solju i biberom.
Kore podijeliti na 3 djela, a fil na 2 dela. Naizmjenično složiti u podmazan pleh (veliki od rerne). Oštrim nožem isjeći na manje kocke.
Pomješati mineralnu vodu, jogurt i ulje. Ovom mješavinom zaliti pitu. Pažljivo pomalo podizati parčiće da mješavina svuda prodre. Ostaviti malo da se mješavina upije.
Mikserom umutiti jaja, pa zaliti pitu. Ponovo kašičicom zadizati slojeve. Možete čak i malo protresti pleh.
Pitu peći prvih 10 minuta na 250 C, a zatim pokriti folijom i peći još 20-25 minuta na 200C. Ne mora se pokrivati kada se izvadi iz rerne jer će svakako biti mekana (sa strane i odozdo će biti divno hrskava).
Ko ne voli meso može je napraviti sa pečurkama. Potrebno je 400-500g pečuraka, jer imaju dosta tečnosti tako da prženje traje duže a samim tim i kalo je veće. Neka vas ne buni to što ide tako malo mesa. To je sasvim dovoljno da pita bude ukusna a da ne bude teška. Naravno možete i povećati količinu mesa do 500g ako volite da je zasitnija.
Prilikom pripreme pite slijedite uputstva iz recepta, jer to u videu nije ispoštovano.
Pita se OBAVEZNO mora isjeći na kocke prije zalivanja. Zaliva se jednim prelivom, ostavi kratko da se to upije pa tek onda zaliva jajima.
