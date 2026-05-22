Logo
Large banner

Brzi ručak: Zalivena pita s mesom

Autor:

ATV
22.05.2026 07:06

Komentari:

0
pita s mesom burek gibanica pita zalivena pita s mesom
Foto: YouTube/printscreen

Brz, lak, jeftin ručak, koji će biti na stolu za svega par minuta idealan je ukoliko umorni dolazite s posla ili vam taj dan jednostavno nije do kuhanja.

Ukoliko tražite jedan takav, donosimo vam recept za zalivenu pitu s mesom

Sastojci

500g tankih kora

300g mesa (mešanog)

3 glavice luka

2 dcl kisele vode

2 dcl jogurta

1 dcl ulja

4 jajeta

so, biber

Priprema:

Sitno isjeckati crni luk i pržiti ga na ulju. Dodati mljeveno meso i dobro upržiti. Začiniti solju i biberom.

Kore podijeliti na 3 djela, a fil na 2 dela. Naizmjenično složiti u podmazan pleh (veliki od rerne). Oštrim nožem isjeći na manje kocke.

Pomješati mineralnu vodu, jogurt i ulje. Ovom mješavinom zaliti pitu. Pažljivo pomalo podizati parčiće da mješavina svuda prodre. Ostaviti malo da se mješavina upije.

Mikserom umutiti jaja, pa zaliti pitu. Ponovo kašičicom zadizati slojeve. Možete čak i malo protresti pleh.

Pitu peći prvih 10 minuta na 250 C, a zatim pokriti folijom i peći još 20-25 minuta na 200C. Ne mora se pokrivati kada se izvadi iz rerne jer će svakako biti mekana (sa strane i odozdo će biti divno hrskava).

Ko ne voli meso može je napraviti sa pečurkama. Potrebno je 400-500g pečuraka, jer imaju dosta tečnosti tako da prženje traje duže a samim tim i kalo je veće. Neka vas ne buni to što ide tako malo mesa. To je sasvim dovoljno da pita bude ukusna a da ne bude teška. Naravno možete i povećati količinu mesa do 500g ako volite da je zasitnija.

Posluživanje

Prilikom pripreme pite slijedite uputstva iz recepta, jer to u videu nije ispoštovano.

Pita se OBAVEZNO mora isjeći na kocke prije zalivanja. Zaliva se jednim prelivom, ostavi kratko da se to upije pa tek onda zaliva jajima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pita

Recept

Hrana

meso

kuhinja

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

kolega muškarac posao ruksak

Društvo

Vic dana: Novi kolega u firmi

3 h

0
Хороскоп за 22. мај: Д‌јевице очекују проблеми на послу, Биковима стижу велики трошкови за дом

Društvo

Horoskop za 22. maj: D‌jevice očekuju problemi na poslu, Bikovima stižu veliki troškovi za dom

3 h

0
Воћар из БиХ даје људима да бесплатно беру трешње

Društvo

Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

11 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

12 h

0

  • Najnovije

09

56

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

09

54

Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

09

48

Danas ističe rok za ovjeru za učešće stranaka i nezavisnih kandidata na izborima

09

36

Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

09

32

Amidžić: Bol zbog tragedije 12 banjalučkih beba ne jenjava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner