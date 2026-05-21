Logo
Large banner

Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

Autor:

ATV
21.05.2026 22:49

Komentari:

0
Воћар из БиХ даје људима да бесплатно беру трешње
Foto: Fejsbuk

U vremenu kada se gotovo sve gleda kroz računicu i zaradu, jedna jednostavna objava iz Gradačca izazvala je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Nedžad Gluhić objavio je fotografiju trešanja uz poruku koja je mnoge vratila u djetinjstvo:

"Ko želi trešanja direktno sa grane da jede i bere neka izvoli, besplatno je".

илу-хороскоп-23022026

Zanimljivosti

Za ove znakove slijedi najbolji period: Imaće nevjerovatnu sreću u svim poljima

Iako je objava bila kratka i jednostavna, reakcije su bile ogromne. Stotine ljudi u komentarima zahvaljivale su mu na gestu, nazivali ga ljudinom i poručivali da ovakve stvari danas rijetko ko radi.

Mnogi su priznali da ih je objava podsjetila na vremena kada su se voćke dijelile sa komšijama, prolaznicima i djecom iz mahale bez ikakve računice.

“Pola pojedem, pola u njedra za poslije. Najljepše djetinjstvo”, napisala je jedna žena, dok su drugi komentarisali da su trešnje “najslađe upravo kada se beru direktno sa grane”.

uvidjaj policija rs

Region

Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

Neki su kroz šalu pitali gdje se nalazi voćnjak “da dođu u pljačku”, dok su drugi poručivali da bi i platili samo da mogu ponovo osjetiti taj miris i okus domaćih trešanja.

Posebno pažnju privukli su komentari ljudi koji su istakli da ovakvi potezi vraćaju vjeru u dobrotu i ljudskost.

“Svaka čast, uvijek rađale”, “Aferim ljudino” samo su neke od poruka podrške koje su se nizale ispod objave.

U moru svakodnevnih negativnih vijesti, jedna obična trešnja iz Gradačca na kratko je spojila ljude i podsjetila ih da mali gestovi često vrijede više od velikih riječi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trešnje

Besplatne trešnje

Gradačac

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Sutra je ljetni Sveti Nikola: Jedan običaj se odnosi posebno na djecu

2 h

0
Извучени Лото 5 бројеви: Ово је комбинација

Društvo

Izvučeni Loto 5 brojevi: Ovo je kombinacija

3 h

0
Превозници протестују

Društvo

Viza "D" važan korak za prevoznike, olakšanje i za privredu

4 h

0
Несвакидашња срећа у Херцеговини: Тројица браће истог дана постали д‌једови

Društvo

Nesvakidašnja sreća u Hercegovini: Trojica braće istog dana postali d‌jedovi

5 h

0

  • Najnovije

22

56

Potresni detalji istrage: Tijelo Aleksandra Nešovića Baje paljeno prije nego što je zaliveno betonom

22

56

Saobraćajka u Banjaluci: Automobil završio u kanalu

22

49

Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

22

46

Za ove znakove slijedi najbolji period: Imaće nevjerovatnu sreću u svim poljima

22

43

Užas na auto-putu: Vozači prelazili preko žene, mislili da je torba

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner