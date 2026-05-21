Dok cijene trešanja divljaju, voćar iz BiH daje svima da ih beru besplatno

U vremenu kada se gotovo sve gleda kroz računicu i zaradu, jedna jednostavna objava iz Gradačca izazvala je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Nedžad Gluhić objavio je fotografiju trešanja uz poruku koja je mnoge vratila u djetinjstvo:

"Ko želi trešanja direktno sa grane da jede i bere neka izvoli, besplatno je".

Iako je objava bila kratka i jednostavna, reakcije su bile ogromne. Stotine ljudi u komentarima zahvaljivale su mu na gestu, nazivali ga ljudinom i poručivali da ovakve stvari danas rijetko ko radi.

Mnogi su priznali da ih je objava podsjetila na vremena kada su se voćke dijelile sa komšijama, prolaznicima i djecom iz mahale bez ikakve računice.

“Pola pojedem, pola u njedra za poslije. Najljepše djetinjstvo”, napisala je jedna žena, dok su drugi komentarisali da su trešnje “najslađe upravo kada se beru direktno sa grane”.

Neki su kroz šalu pitali gdje se nalazi voćnjak “da dođu u pljačku”, dok su drugi poručivali da bi i platili samo da mogu ponovo osjetiti taj miris i okus domaćih trešanja.

Posebno pažnju privukli su komentari ljudi koji su istakli da ovakvi potezi vraćaju vjeru u dobrotu i ljudskost.

“Svaka čast, uvijek rađale”, “Aferim ljudino” samo su neke od poruka podrške koje su se nizale ispod objave.

U moru svakodnevnih negativnih vijesti, jedna obična trešnja iz Gradačca na kratko je spojila ljude i podsjetila ih da mali gestovi često vrijede više od velikih riječi.