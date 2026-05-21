Za ove znakove slijedi najbolji period: Imaće nevjerovatnu sreću u svim poljima

Većina ljudi jedva čeka da stigne ljeto. To je magična sezona koja asocira na radost, odmor, uživanje u prirodi, sunci, zabavi... Ali, postoje tri znaka koji nestrpljivo čekaju zvaničan početak najtoplijeg perioda godine i pobjegnu na neku daleku obalu ili najbližu planinu, kako bi se opustili u dobrom društvu i zaboravili na brige. Da li ste među njima?

Kada je riječ o vremenu, ljudi se dijele u dvije grupe. Neki počinju da se žale na vrućinu čim počnu prvi topli dani, ne krijući da čeznu za jesenjom svježinom. Za druge, a oni su ipak većina, ljeto bi moglo da traje – vječno. Obično su to osobe koje vole da uživaju punim plućima, u svakom satu dana koji su sve duži, svjetliji i vreliji. Astrolozi tvrde da su ova tri znaka najveći ljubitelji sunca, i jedva čekaju da i kalendar potvrdi da je ljeto konačno došlo.

Lav

Za ovaj znak su zimski mjeseci, tokom kojih su morali da kriju svoj blistavi izgled ispod planina odjeće, pravo mučenje. Mnogo prije nego što ljeto u počne, Lav počinje sa dijetom i marljivo vježba kako bi doveo tijelo u formu. A kada pokaže tu lijepu figuru u bikiniju na plaži ili privuče pažnju na bazenu, ne može biti srećniji!

Blizanci

Blizanci jedva čekaju da otplove ka novim obalama i da se prepuste svojoj omiljenoj zabavi: putovanju. Odmori van sezone, kada su hoteli prazni, njih ne zanimaju – vole vrevu i gužvu, u gradu, noćnom klubu, na plaži, bilo gdje. Zbog toga često biraju atrakcije poput Ibice ili Sen Tropea, gdje im neće nedostajati intenzivna interakcija sa drugima.

Bik

Bik ne mora da otputuje na daleke obale da bi bio srećan, ali voli da bude okružen prijateljima. To je još jedan razlog da uživa u ljetu i prilikama da se nađe u društvu. Bašte, izleti, roštilj pod vedrim nebom, vikendica na planini – sve to dolazi u obzir, a ovaj znak voli da organizuje i živahne garden partije o kojima se dugo priča.

