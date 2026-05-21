Cvijanović: Nele Karajlić je simbol kulture na kojoj smo svi odrasli

Kultni muzičar, pisac i vizionar dr Nele Karajlić održao je ekskluzivnu promociju svog novog studijskog albuma u Banjaluci, a promociji je prisustvovala i Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH.

"Nele Karajlić je simbol kulture na kojoj smo svi odrasli. Bez obzira koliko godina imamo - svi smo slušali Zabranjeno pušenje, gledali Nadrealiste i Složnu braću, svi smo čitali Fajront u Sarajevu", napisala je ona na Instagramu.

Navela je da joj je veliko zadovoljstvo bilo da podrži umjetnički rad čovjeka čije je djelo oblikovalo brojne generacije.

"Drago mi je da smo se ponovo vidjeli i da sam uživala u spektaklu koji je priredio. Ne sumnjam da će novi album doktora Karajlića biti sjajan i hvala domaćinima na organizaciji promocije", poručila je ona.