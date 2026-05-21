Dodik: Nosimo odgovornost za Srpsku i narod koji u njoj živi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da su članovi SNSD-a okupili na sjednici Glavnog odbora kao ljudi koji nose odgovornost za Republiku Srpsku i narod koji u njoj živi, što je mnogo više od politike.

"To je odgovornost prema svakom čovjeku koji ustaje rano da zaradi platu. Prema svakom penzioneru koji je gradio ovu zemlju. Prema svakom borcu koji je branio Republiku Srpsku onda kada je bilo najteže", naveo je Dodik na Iksu.

Dodik naglašava da je to odgovornost i da prema svakom mladom čovjeku koji se pita ima li ovd‌je budućnosti i prema svakom d‌jetetu koje danas raste pod zastavom Republike Srpske.

"SNSD je pobjednička stranka. Jer kada narod gleda SNSD, on ne gleda samo jednu političku partiju, on gleda stabilnost Republike Srpske. Gleda sigurnost svoje porodice. Gleda sposobnost države da ga zaštiti. Gleda vjeru da će njegova d‌jeca imati život dostojan čovjeka. A mi moramo biti dostojni tog povjerenja", istakao je Dodik.