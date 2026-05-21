Potresni detalji istrage: Tijelo Aleksandra Nešovića Baje paljeno prije nego što je zaliveno betonom

Istraga i pronalazak tijela Aleksandra Nešovića Baje dovela je do šokantnog otkrića – prije nego što je tijelo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale da spale!

Podsjetimo, u ataru sela Jarkovci, nakon višednevne, opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i danas otkopali metalno bure sa zabetoniranim tijelom. Za tijelo se sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Podsjetimo, Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku prije 10 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi.

Istraga je dovela do šokantnog otkrića – prije nego što je tijelo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale da spale. Detalji govore da je tijelo bilo djelimično spaljeno, "do pola", prije nego što su ga stavili u bure.

Pronalazak je označio dramatičan preokret u istrazi, a ovaj pokušaj spaljivanja tumači se kao slanje nedvosmislene i jezive mafijaške poruke.

Šta znači poruka "spaljeno tijelo"?

U kriminalnim krugovima, kada se koristi ovakav stepen nasilja i ovakva metoda "rješavanja" tijela, to se interpretira kao demonstracija ekstremne moći i brutalne osvete. Pokušaj spaljivanja i zatim betoniranja tijela ima višestruko značenje:

Uklanjanje tragova

Sem toga, ne isključuje se ni mogućnost da je tijelo spaljeno kako bi otežalo forenzičku identifikaciju žrtve i prikrivanje uzroka smrti.

Na licu mjesta se trenutno nalaze jake policijske snage, vrh UKP i dežurni tužilac koji rukovode istragom. Forenzičari su odmah započeli izuzetno tešku operaciju pokušaja otvaranja metalnog bureta, čija je težina potvrdila sumnje da je tijelo zaliveno betonom.

Policija je blokirala prilaze cijeloj lokaciji na kojoj je bure pronađeno, dok forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog gnusnog zločina. Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije je pokrenulo istragu protiv deset lica zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića.

