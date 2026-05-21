Državljanin BiH uhapšen u Hrvatskoj: Pronađena droga ispod zadnjeg sjedišta automobila

Pregledom vozila bh. registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin BiH, ovlašteni carinski službenici PJ Službe za mobilne jedinice Osijek u saradnji s ovlaštenim carinskim službenicima Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage na RGP Županja, pronašli su 135 grama kokaina.

Iz Carinske uprave RH u četvrtak, 21. maja su istaknuli da je droga raspoređena u tri vrećice.

Droga je pronađena ispod zadnjeg sjedišta.

Državljanin BiH predat je policijskim službenicima PGP Županja na daljnju kriminalističku obradu.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog počinjenja kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet droga, kaže se u saopštenju.

