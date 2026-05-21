Logo
Large banner

Dug uduplali za osam dana: Banjalučkim policajcima predložen pritvor zbog zelenaštva

Autor:

Ognjen Matavulj
21.05.2026 15:24

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Milanu Stojanoviću (27) i Davidu Savanoviću (25), policajcima iz Banjaluke osumnjičenima za zelenaštvo.

Obojici je na teret stavljeno da su počinili krivično djelo zelenaštva kojim je pribavljena imovinska korist veća od 10.000 KM.

Za osam dana uduplali dug

” Osumnjičeni su vremenskom periodu od 11. do 19. maja u Banjaluci, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi iskoristili teške prilike, nedovoljno iskustva i lakomislenost oštećene J.M., te joj dali novac na zajam, uz ugovorenu nesrazmjernu imovinsku korist”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Uhvaćeni sa obilježenim novčanicama

Ukoliko se dokaže krivica, prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske policajcima prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

полиција републике српске

Hronika

Banjalučki policajci reketirali djevojku, uhapšeni sa obilježenim novčanicama!

Kao što je ATV pisao osumnjičeni su djevojci posudili novac, a potom su je svakodnevno zvali i slali joj prijeteće poruke tražeći da vrati dug. Kamatu su svakodnevno uvećavala i za svega osam dana su uduplali iznos koji je navodno dužna da im vrati. Djevojka je cijeli slučaj prijavila i Stojanović je uhapšen na djelu, odnosno nakon što je od žrtve preuzeo dio novca u obilježenim novčanicama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milan Stojanović

David Savanović

Uhapšeni policajci

Zelenašenje

MUP Republike Srpske

OJT Banjaluka

Predložen pritvor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У акцији СИПА ухапшен Приједорчанин, одузета два килограма кокаина

Hronika

U akciji SIPA uhapšen Prijedorčanin, oduzeta dva kilograma kokaina

51 min

0
Dalibor Mandić

Hronika

Ubistvo Ariela Bogdanovića: Mandić traži oslobađajuću presudu, tužilaštvo najstrožu kaznu

1 h

0
Беживотно тијело пронађено у ријеци Спречи

Hronika

Beživotno tijelo pronađeno u rijeci Spreči

3 h

0
Полиција у Влади УСК, на мети два министра

Hronika

Policija u Vladi USK, na meti dva ministra

4 h

0

  • Najnovije

15

57

Iznenadila fanove: Breskvica prodaje luksuzne stvari iz svog ormara:

15

50

Stravičan slučaj nasilja u Srpskoj: Dječak tukao vršnjaka, ostali snimali

15

47

Putin: Nuklearno oružje mora da čuva suverenitet Rusije

15

46

Foča i zvanično dobila status grada; Vukadinović: Počinje nova era razvoja

15

38

Važna promjena na granicama ostaje na snazi još šest mjeseci: Slovenija donijela odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner