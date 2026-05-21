Dug uduplali za osam dana: Banjalučkim policajcima predložen pritvor zbog zelenaštva

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Milanu Stojanoviću (27) i Davidu Savanoviću (25), policajcima iz Banjaluke osumnjičenima za zelenaštvo.

Obojici je na teret stavljeno da su počinili krivično djelo zelenaštva kojim je pribavljena imovinska korist veća od 10.000 KM.

Za osam dana uduplali dug

” Osumnjičeni su vremenskom periodu od 11. do 19. maja u Banjaluci, u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi iskoristili teške prilike, nedovoljno iskustva i lakomislenost oštećene J.M., te joj dali novac na zajam, uz ugovorenu nesrazmjernu imovinsku korist”, saopštilo je OJT Banjaluka.

Dodaju da je pritvor predložen zbog bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke. O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Uhvaćeni sa obilježenim novčanicama

Ukoliko se dokaže krivica, prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske policajcima prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora.

Kao što je ATV pisao osumnjičeni su djevojci posudili novac, a potom su je svakodnevno zvali i slali joj prijeteće poruke tražeći da vrati dug. Kamatu su svakodnevno uvećavala i za svega osam dana su uduplali iznos koji je navodno dužna da im vrati. Djevojka je cijeli slučaj prijavila i Stojanović je uhapšen na djelu, odnosno nakon što je od žrtve preuzeo dio novca u obilježenim novčanicama.