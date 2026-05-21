U akciji SIPA uhapšen Prijedorčanin, oduzeta dva kilograma kokaina

Ognjen Matavulj
21.05.2026 15:08

У акцији СИПА ухапшен Приједорчанин, одузета два килограма кокаина

Marinko Predojević iz Prijedora uhapšen je u nastavku akcije ”M16” u kojoj je pronađeno i zaplijenjeno oko dva kilograma kokaina, saznaje ATV.

Akciju su, po nalogu Suda BiH, sproveli policijski službenici SIPA koji su na području Banjaluke zaustavili automobil, u kojem je otkrivena droga.

U automobilu pronađena dva kilograma kokaina

”Prilikom pretresa automobila, inostranih registarskih oznaka, policijski službenici SIPA su otkrili i privremeno oduzeli oko dva kilograma praha, nalik kokainu. Jedna osoba je uhapšena zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašten promet opojnim drogama”, saopštila je SIPA.

Dodaju da će osumnjičeni nakon kriminalističke obrade biti predat u nadležnost Tužilaštva BiH na dalje postupanje.

Uhapšeni državljani Rumunije i Mađarske

U SIPA pojašnjavnjaju da je prvi dio akcije sproveden u septembru 2025. godine na Graničnom prelazu u Gradišci kada su u pretresu automobila, inostranih registarskih oznaka, otkrili i oduzeli četiri kilograma heroina i oko 30 grama kokaina. Prema saznanjima ATV-a tada su uhapšeni državljani Rumunije i Mađarske.

Akcija "M16": Oduzeta četiri kilograma heroina, uhapšeni Mađar i Rumun

”Operativna akcija ”M16” rezultat je višemjesečne saradnje sa partnerskim agencijama u regionu i Evropi. SIPA nastavlja rad na utvrđivanju svih činjenica vezano za navedeno krivično djelo, kao i rad na sprečavanju svih oblika kriminala, sa posebnim akcentom na neovlešteni promet opojnim drogama”, navodi se u saopštenju SIPA.

