Akcija Micelij: Uhapšen Sarajlija, pronađena veća količina droge

"Izvršenim ličnim pretresom, kao i pretresom stambenog objekta i pratećih prostorija koje koristi E.H. na području Novog Grada, pronađeno je više različitih pakovanja materije koja asocira na opojnu drogu marihuanu - ukupne količine više od jednog kilograma, cca pet grama materije koja asocira na opojnu drogu spid, cca 10 grama psilocibinske gljive, jedna improvizovana laboratorija za uzgoj psilocibinskih gljiva, digitalna vaga, te drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 238. stav 1. KZ FBiH), slobode je lišen E.H. (2002) iz Sarajeva", navode iz MUP KS.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi.