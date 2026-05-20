Traje potraga za nestalim Banjalučaninom, uključen dron

Potraga za nestalim Banjalučaninom Dariom Korićancem (50) i dalje traje i u nju je nedavno uključen dron kojim je do sada pregledano oko 17 hektara terena, ali za sada njemu nema traga.

Ovo je za Glas Srpske rečeno u Gorskoj službi spasavanja (GSS) Travnik čiji pripadnici su na terenu.

Za nestalim muškarac traga policija, civilna zaštita Srednjebosanskog kantona. Na terenu su pripadnici i GSS Vitez i Jajce.

Korićanac je posljednji put put viđen u svom vozilu u utorak, 19. maja, oko 01.19 iza ponoći na području opštine Kneževo. Vozilo koje je Korićanac koristio pronađeno je napušteno kod pravoslavne crkve u mjestu Vitovlje. Kako nam je rečeno u GSS Travnik u njemu su pronađeni dokumenti, telefon i druge lične stvari Korićanca. Telefon navodno nije imao SIM karticu.

Poznaje teren?

– Pretražen je teren u blizini gd‌je nađeno vozila i pokrenuta je potraga šireg reona. To je šumovit teren i u blizini je kanjon Ugra koji je dubok i nepristupačan. Pretpostavlja se da je on otišao u pravci kanjona. On je rodom iz sela Mudrike i pretpostavlja se da donekle poznaje teren. Za sada nema traga o nestalom – rekli su za Glas Srpske u GSS Travnik.

Iz MUP Republike Srpske naveli su da je prijava nestanka evidentirana juče u Policijskoj stanici Kneževo, nakon čega je odmah pokrenuta potraga u koju su uključene i jedinice MUP RS.

Iz Uprave za civilnu zaštitu Srednjobosanskog kantona potvrđeno je da njihove ekipe izlaze na teren na području Vitovlja, gd‌je se vrši intenzivna pretraga nepristupačnog područja.

Poslednje javljanje

Prema pisanjima pojedinih medija Korićanac se posljednji put supruzi javio porukom preksinoć, ali porodici je, navodno, sadržaj i način na koji je poruka napisana bio neuobičajen, zbog čega sumnjaju da je nije lično napisao.

Prema informacijama iz istrage GPS podaci pokazuju da je Korićanac tog dana kada mu se izgubio trag išao na duži put, nakon čega se vratio gotovo do porodične kuće u naselju Debeljaci u Banjaluci, a potom iznenada krenuo prema Kneževu, gd‌je mu se gubi signal.

Vlasnik firme

Korićanac je rođen 1976. godine i živi u Banjaluci, gd‌je je registrovan kao samostalni preduzetnik i vlasnik firme "Korićanac D&D" koja se bavi završnim građevinskim i keramičarskim radovima.

Nestali Dario Korićanac je visok oko 190 centimetara, krupnije je tjelesne građe, težak oko 110 kilograma, ima crnu kosu i gustu bradu.

Njegov brat Luka Korićanac je vlasnik i direktor u javnosti još poznatije firme "Korićanac ZRUG" d.o.o. iz Banjaluke, koja se takođe bavi završnim građevinskim radovima.