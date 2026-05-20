Logo
Large banner

Indija, Pakistan, Bangladeš: Granična policija oduzela 64 dokumenta

Autor:

ATV
20.05.2026 13:37

Komentari:

0
Индија, Пакистан, Бангладеш: Гранична полиција одузела 64 документа
Foto: Ustupljena fotografija

Pripadnici Granične policije BiH privremeno su oduzeli 64 dokumenta – inostrane putne isprave, sertifikate, boravišne dozvole i druge dokumente, kojima se uređuje socijalni status lica za koje postoji indicija da se radi o krijumčarenim licima, odnosno licima koja u zemljama EU borave ilegalno.

"Radi se o sedam putnih isprava Indije, sedam Pakistana, pet Bangladeša, dvije putne isprave Nepala, sedam boravišnih dozvola Kipra, ličnoj karti Pakistana, vozačkoj dozvoli Indije, te 32 ostala dokumenta - diplome, sertifikati, svjedočanstva, preporuke", saopšteno je iz Granične policije BiH.

U vezu s ovim događajem dovode se državljanin Pakistana i državljanka BiH koji su ispitani u svojstvu osumnjičenih za krivično djelo krijumčarenje lica i protiv njih će biti dostavljen izvještaj Tužilaštvu BiH.

U saopštenju se navodi da Granična policija BiH nastavlja da ulaže svoje ljudske resurse i materijalno-tehničke kapacitete u zaštitu granice BiH i odlučna je da preduzme sve raspoložive mjere i radnje na suzbijanju svih oblika prekograničnog kriminala, kako samostalno tako i u saradnji s drugim agencijama za provođenje zakona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Granična policija BiH

Lična dokumenta

Indija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Ужас у Хаџићима: Ухапшен малољетник због покушаја убиства

Hronika

Užas u Hadžićima: Uhapšen maloljetnik zbog pokušaja ubistva

2 h

0
Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Hronika

Banjalučki policajci reketirali djevojku, uhapšeni sa obilježenim novčanicama!

3 h

2
Тежак удес, преврнуло се возило: Пет особа повријеђено

Hronika

Težak udes, prevrnulo se vozilo: Pet osoba povrijeđeno

5 h

0
Бивши затвореник усташког логора Јасеновац и дугогодишњи предсједник бањалучког Удружења логораша Другог свјетског рата Добрила Кукољ преминула је данас у Бањалуци у 94. години, речено је Срни у овом удружењу.

Hronika

Preminula Dobrila Kukolj, bivši zatvorenik logora Jasenovac

5 h

0

  • Najnovije

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

15

39

Vlada izdvaja 26 miliona KM: Privrednicima u Srpskoj predstavljeni podsticaji

15

38

Nezapamćeni skandal: Trener manijak suspendovan

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner