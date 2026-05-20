Karan: Dobrila Kukolj dostojanstveno i hrabro svjedočila istinu o stradanju logoraša

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izrazio je saučešće porodici preminule Dobrile Kukolj, nekadašnjeg zatočenika logora Jasenovac i dugogodišnjeg predsjednika banjalučkog Udruženja logoraša Drugog svjetskog rata
Karajen istakao da je cijelog života nosila teško breme stradanja, ali je imala snage da o tome govori dostojanstveno i hrabro, svjedočeći istinu u ime svih onih koji nisu dočekali slobodu.
"S neizmjernom tugom primio sam vijest o smrti Dobrile Kukolj, koja je kao djevojčica preživjela strahote logora Jasenovac. Njena volja za životom, snaga i posvećenost istini ostavili su dubok trag i očuvali sjećanje na nevine žrtve kao opomena da se takvo zlo nikada više ne ponovi", istakao je Karan u telegramu saučešća porodici Kukolj.
Predsjednik Republike je naglasio da je odlazak Dobrile Kukolj ostavio duboku prazninu i tugu, ne samo za njenu porodicu i prijatelje, već i za cijelu Republiku Srpsku, koja će je pamtiti s velikim poštovanjem, saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.
"Saosjećajući u bolu koji vas je zadesio, u ime građana Republike Srpske i u svoje ime, upućujem vam izraze najdubljeg saučešća", naveo je predsjednik Karan.
Dobrila Kukolj preminula je danas u Banjaluci u 94. godini.
