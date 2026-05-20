Dodik: Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" pokazuje namjeru da ulažemo u znanje i obrazovanje

Projekat "Bolje škole za bolju budućnost" pokazuje jasnu namjeru Republike Srpske da ulaže u znanje i obrazovanje, rekao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Za 27 škola, koje pohađa više od 20.000 đaka, biće obezbijeđena savremena IT oprema, jer želimo da naša djeca imaju uslove kakve zaslužuju i budu spremna za vrijeme koje dolazi", naveo je Dodik na Iksu.

— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 20, 2026

Osnovna škola "Aleksa Šantić" u Banjaluci dobila je novu informatičku opremu kroz projekat Kabineta predsjednika Republike Srpske kojim će biti obuhvaćeno ukupno 27 osnovnih i srednjih škola širom Srpske.