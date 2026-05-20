Bubić: Novi granični prelaz važan za privredu i građane Srpske i BiH

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Radenko Bubić rekao je danas da je otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci veoma važno za privredu, ali i građane Srpske i BiH, te da očekuje da će to biti trajno.

"Ne mogu da vjerujem da postoji ijedan građanin ili privredni subjekat u BiH kome nije važno otvaranje novog graničnog prelaza. Očekujem da će na prelazu biti otvoreno više terminala, te da će protok ljudi i robe biti mnogo brži nego na starom", rekao je Bubić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je jučerašnje zatvaranje starog graničnog prelaza u Gradišci zbog oštećenja mosta bilo pogubno ne samo za privredu već i za građane Republike Srpske i BiH, prenosi Srna.

"Više od 90 odsto transportnog saobraćaja odvija se preko ovog graničnog prelaza i hiljade kamiona je juče vraćeno. Za privredu je bilo pogubno da taj prelaz ne radi jer je jedan od dva prelaza u BiH koji imaju poseban inspekcijski nadzor", naveo je Bubić.