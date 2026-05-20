Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović izjavio je da otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Republiku Srpsku, BiH i cijeli region u posljednjih nekoliko godina, koji će omogućiti kvalitetnije i sigurnije putovanje.

Filipović je istakao da ovaj projekat ima veliki značaj za privredu, saobraćaj i regionalno povezivanje, ali posebno za dijasporu širom Evrope.

"Za veliki broj građana koji žive i rade u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj i drugim evropskim zemljama, Gradiška je glavna veza sa zavičajem, te će novi prelaz značajno smanjiti gužve i čekanja, ubrzati protok ljudi i robe i omogućiti kvalitetnije i sigurnije putovanje", rekao je Filipović.

On je napomenuo da je svako unapređenje infrastrukture i bolja povezanost sa EU od velikog značaja za dalji razvoj Republike Srpske, ali i BiH, prenosi Srna.

"Naša dijaspora je važan ekonomski i društveni oslonac Republike Srpske i cijele BiH kroz investicije, poslovnu saradnju i podršku lokalnim zajednicama", rekao je Filipović.

Filipović je ukazao da ovakvi projekti potvrđuju koliko su ulaganja u modernu infrastrukturu važna za ekonomski razvoj, jačanje regionalne saradnje i bolju povezanost ljudi.

Novi most koji je otvoren juče biće korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do kojeg je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga