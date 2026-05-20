Logo
Large banner

Filipović: Novi granični prelaz u Gradišci značajan posebno za dijasporu

Autor:

ATV
20.05.2026 11:17

Komentari:

0
Филиповић: Нови гранични прелаз у Градишци значајан посебно за дијаспору

Šef Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović izjavio je da otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata za Republiku Srpsku, BiH i cijeli region u posljednjih nekoliko godina, koji će omogućiti kvalitetnije i sigurnije putovanje.

Filipović je istakao da ovaj projekat ima veliki značaj za privredu, saobraćaj i regionalno povezivanje, ali posebno za dijasporu širom Evrope.

"Za veliki broj građana koji žive i rade u Austriji, Njemačkoj, Švajcarskoj i drugim evropskim zemljama, Gradiška je glavna veza sa zavičajem, te će novi prelaz značajno smanjiti gužve i čekanja, ubrzati protok ljudi i robe i omogućiti kvalitetnije i sigurnije putovanje", rekao je Filipović.

On je napomenuo da je svako unapređenje infrastrukture i bolja povezanost sa EU od velikog značaja za dalji razvoj Republike Srpske, ali i BiH, prenosi Srna.

"Naša dijaspora je važan ekonomski i društveni oslonac Republike Srpske i cijele BiH kroz investicije, poslovnu saradnju i podršku lokalnim zajednicama", rekao je Filipović.

Filipović je ukazao da ovakvi projekti potvrđuju koliko su ulaganja u modernu infrastrukturu važna za ekonomski razvoj, jačanje regionalne saradnje i bolju povezanost ljudi.

Novi most koji je otvoren juče biće korišten za vrijeme obustave saobraćaja na postojećem graničnom prelazu Gradiška do kojeg je došlo usljed obrušavanja dijela zaštitne ograde i pješačke staze na starom mostu preko rijeke Save.

Novoizgrađeni granični prelaz i most, koji povezuju BiH sa EU /Hrvatska/ na najfrekventnijem putnom pravcu u zemlji vrijednosti 100 miliona evra, spremni su za upotrebu još od decembra prošle godine, ali je član Upravnog odbora UIO iz FBiH Zijad Krnjić više puta spriječio njihovo otvaranje iz isključivo političkih razloga

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mladen Filipović

novi granični prelaz Gradiška

GP Gradiška

Austrija

Predstavništvo Srpske Austrija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

4 h

2
Игор Црнадак представио нову странку ПДП Републике Српске

Republika Srpska

Crnadak udario na Stanivukovića i PSS: To je gest neprijateljstva!

5 h

6
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Republika Srpska

"U jednoj koloni Blanuša nestranački, Draško svestranački, a Vukanović nadstranački"

7 h

15
Познат термин састанака опозиционих странака

Republika Srpska

Poznat termin sastanaka opozicionih stranaka

8 h

7

  • Najnovije

15

56

Nešić: Sporazum koalicije na prvo mjesto stavlja Republiku Srpsku

15

55

Đaci bježe od ovog zanimanja: Plata i do 2.500 evra mjesečno, ali klupe prazne

15

53

Čubrilović: Izborna pobjeda značila bi sigurnost i stabilnost Srpske

15

49

Stravični snimci nakon urušavanja balkona škole

15

44

Dodik: Pripravnički staž umjesto godinu dana - šest mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner