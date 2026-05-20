Dodik: Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira, ekonomskom razvoju i prosperitetu

Odličan i, kao i uvijek, sadržajan razgovor s predsjednikom Aleksandrom Vučićem o svim pitanjima u vezi sa srpskim narodom, napisao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na Iksu.

Dodik je naveo da su Republika Srpska i Srbija posvećene očuvanju mira i ekonomskom razvoju i prosperitetu.

- Zajednički realizujemo značajne investicione poduhvate, ali samo narod koji pamti svoju prošlost ima budućnost. Posebnu pažnju posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina, vječnom svjedočanstvu stradanja našeg naroda, ali i nepokolebljive vjere u slobodu - izjavio je Dodik.