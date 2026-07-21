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Automobil završio na krovu i slupao parkirana vozila: Ima povrijeđenih

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 07:03

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Аутомобил завршио на крову приликом саобраћајне несреће у Зеници.
Foto: 072info/Facebook/Screenshot

Sinoć se u zeničkom naselju Mokušnice dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Iz Operativnog centra MUP-a ZDK rekli su za "Avaz" da je došlo do prevrtanja jednog vozila i da su tom prilikom oštećena tri parkirana vozila.

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- Sve se desilo oko 21:30 sati. Vozač i suvozač iz Forda su prevezeni vozilom Hitne medicinske pomoći na Urgentni blok Kantonalne bolnice Zenica. Stepen povreda još nije poznat - rekli su iz Operativnog centra u Zenici.

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Tagovi :

Zenica

Saobraćajna nesreća

povrijeđeni

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