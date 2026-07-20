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Teško povrijeđen pješak u saobraćajnoj nezgodi

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:30

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Тешко повријеђен пјешак у саобраћајној незгоди
Foto: ATV

Pješak u Trebinju teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Ulici Vuka Mićunovića, prečeno je Srni u Policijskoj upravi Trebinje.

U nezgodi koja se desila oko 11.00 časova učestvovali su motocikl kojim je upravljalo lice čiji su inicijali R.A, i pješak.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje, a o događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u ovom gradu.

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Tagovi :

Povrijeđen pješak

udes

Saobraćajna nezgoda

Trebinje

Policija

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