Mediji: Zločinu koji je potresao Sloveniju i BiH svjedočio maloljetni sin

Muškarac (39) iz BiH koji je ubio svoju partnerku u Vuhredu u Sloveniji prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija, prerezao joj je grkljan u prisustvu njihovog maloljetnog d‌jeteta.

Zločinu svjedočio sin

Prema nezvaničnim informacijama portala "Žurnal24", osumnjičeni je živio sa partnerkom i maloljetnim sinom u stambenoj zgradi u Vuhredu, prenose Nezavisne novine.

"Prema našim nezvaničnim informacijama, napadač je navodno prerezao ženi grkljan u prisustvu njihovog d‌jeteta. Prema našim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je navodno imao psiholoških problema", navodi ovaj medij.

Slovenački mediji nezvanično pišu da je riječ o muškarcu inicijala A.U.

Podsjećamo, da je žena ubijena nožem zvanično je potvrdila slovenačka policija.

Oni su naveli da je o ubistvu policija u Celju obaviještena noćas oko jedan sat iza ponoći.

Hronika Muškarac iz BiH nožem ubio partnerku: Detalji zločina u Sloveniji

"Muškarac star 39 godina teško je povrijedio nožem svoju partnerku staru 36 godina, usljed čega je ona preminula na licu mjesta. Počinilac je pješke napustio mjesto zločina i nalazi se u bjekstvu", saopšteno je iz policije.

Kako dodaju, od prijema prijave o ubistvu intenzivno tragaju za počiniocem.

Biće uključen i helikopterski tim

"Mjesto zločina pregledao je tim za izviđanje iz Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje. Koruškim policajcima u potrazi su se pridružile kolege iz drugih policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz Sektora kriminalističke policije i vodiči pasa za pomoć sa psima. Takođe koristimo dron kao pomoć u potrazi. Pored ostalih, u potrazi će biti uključeni i konjanik i helikopterski tim", dodaju oni.

Detalji o osumnjičenom muškarcu

Prema podacima policije, muškarac je visok oko dva metra.

"Kada je napustio mjesto zločina, nosio je farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele. On je opasna i nepredvidiva osoba, pa upozoravamo sve da ne pokušavaju da stupe u kontakt sa njim ako ga sretnu. Trebalo bi da se povuku na bezbjedno mjesto i odmah pozovu policiju na broj za hitne slučajeve 113", naveli su oni.