Udes u Trebinju: Teško povrijeđene dvije osobe

Autor:ATV redakcija
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U Trebinju je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj su teško povrijeđeni vozač motocikla i njegov saputnik.
Teško su povrijeđeni vozač motocikla "honda" čiji su inicijali O. S. i saputnik A. K. u udesu u kojem je učestvovao automobil "pasat", saopšteno je danas iz trebinjske Policijske uprave.
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Policija iz Trebinja radi na dokumentovanju krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja. O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.
(Srna)
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