Banjalučanin vozio pijan i bez vozačke, pa nasrnuo na policiju

Autor:ATV redakcija
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Muškarac B.K. iz Banjaluke uhapšen je jer je vozio pod dejstvom bez vozačke dozvole, a pritom je vrijeđao policijske službenike.
Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je kod uhapšenog prilikom jučerašnje kontrole utvrđeno da je imao 0,87 promila alkohola u krvi.
O svemu je obaviješten dežurni sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.
Banjalučka policija juče je oko 17.40 časova uhapsila D. Š. iz Banjaluke koji je pijan učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio sa 1,63 promila alkohola.
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