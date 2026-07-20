Banjalučanin vozio pijan i bez vozačke, pa nasrnuo na policiju

Muškarac B.K. iz Banjaluke uhapšen je jer je vozio pod dejstvom bez vozačke dozvole, a pritom je vrijeđao policijske službenike.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je kod uhapšenog prilikom jučerašnje kontrole utvrđeno da je imao 0,87 promila alkohola u krvi.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Od‌jeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Banjalučka policija juče je oko 17.40 časova uhapsila D. Š. iz Banjaluke koji je pijan učestvovao u saobraćajnoj nezgodi. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozio sa 1,63 promila alkohola.