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Bračni par želio da skuva ručak u kotliću, pa stradali u požaru

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 11:59

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Црни метални лонац се кува на логорској ватри.
Foto: Vladimir Srajber/Pexels

U požaru koji je izbio u stanu na Zvezdari, u kojem su stradali muž i žena, vjerovatno je izazvala vatra koju je bračni par naložio kako bi skuvali nešto u kotliću.

Prema dosadašnjim nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, sumnja se da se plamen ubrzo oteo kontroli, nakon čega je izbio požar koji je zahvatio stan i imao tragičan ishod.

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Kako se saznaje, vatrogasci-spasioci su prilikom intervencije u stanu zatekli kotliće, zbog čega se, prema prvim pretpostavkama, ne isključuje mogućnost da je upravo njihova upotreba povezana sa izbijanjem požara. Zvanična potvrda uzroka požara, međutim, očekuje se tek nakon završetka istrage i vještačenja.

Podsjetimo, požar je izbio u petak 17. jula u stambenoj zgradi u Čelopečkoj ulici na Zvezdari, nakon čega su uznemirene komšije osjetile gust dim i odmah pozvale vatrogasce. Kada su ekipe stigle na lice mjesta i ušle u stan, zatekle su dva beživotna tijela.

Prema riječima stanara zgrade, dim je satima dopirao iz stana, zbog čega su pokušavali da stupe u kontakt sa komšijama, ali im niko nije odgovarao.

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Na lice mjesta ubrzo su stigli i policija i ekipe Hitne pomoći, čiji su ljekari mogli samo da konstatuju smrt dvije osobe.

Komšije su ispričale da je riječ o bračnom paru koji se nedavno doselio u zgradu i da ih nisu dobro poznavali jer su tek postali stanari.

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Zvezdara

Beograd

požar

stradao bračni par

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