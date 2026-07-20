Muškarac iz Istočne Ilidže zadobio teške povrede: Sletio automobilom sa puta

U nesreći koja se dogodila 18. jula na planini Visočici u Konjicu, jedna osoba je zadobila teške tjelesne povrede.

U nesreći je učestvovao Đ.R. (1941) iz Istočne Ilidže koji je upravljajući vozilom Golf 4 izgubio kontrolu, skrenuo sa ceste i udario u drvo.

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- Isti je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu Konjic nakon čega je prebačen u bolnicu I. Sarajevo gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede – saopšteno je iz MUP-a HNK.