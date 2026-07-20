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Oluja napravila haos u BiH: Bilbord pao na ženu, završila na hirurgiji

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ATV redakcija
20.07.2026 09:56

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Sinoć je Živinice pogodila strašna oluja prilikom koje je bilbord pao na ženu.

Kako je potvrdila portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić, to se dogodilo u jednom prolazu od ulica na području Živinica.

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- Radi se o bilbordu. Nama je prijavljeno od strane službe Hitne medicinske pomoći da je pomoć zatražila I.B. (1980) iz Živinica, zbog povreda tijela koje je zadobila usljed nevremena kad je na nju pao reklamni bilbord, panel – potvrdila je Sprečić za „Avaz“.

Žena je prevezena na UKC Tuzla gdje je zadržana na liječenju, na odjeljenju hirurgije.

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Živinice

Oluja

nevrijeme

povrijeđena žena

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