Udes na putu Zvornik-Bijeljina, povrijeđene tri osobe

Autor:ATV redakcija
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Tri osobe povrijeđene su jutros, od kojih dvoje teže, u sudaru tri vozila u Šepku na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.
Dva teško povrijeđena lica su transportovana u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluku, a jedno je zadržano na liječenju u zvorničkoj Bolnici.
Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 6.30 časova.
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