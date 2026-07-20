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Udes na putu Zvornik-Bijeljina, povrijeđene tri osobe

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 09:52

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Tri osobe povrijeđene su jutros, od kojih dvoje teže, u sudaru tri vozila u Šepku na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Zvornik.

Dva teško povrijeđena lica su transportovana u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluku, a jedno je zadržano na liječenju u zvorničkoj Bolnici.

Saobraćajna nezgoda dogodila se jutros oko 6.30 časova.

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Saobraćajna nezgoda

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Zvornik

PU Zvornik

Bijeljina

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