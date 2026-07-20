Logo

Muškarac (47) preminuo dok je prao auto: Tragedija u Srbiji

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 08:21

Komentari:

0
Мушкарац (47) преминуо док је прао ауто: Трагедија у Србији
Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Juče u popodnevnim časovima dogodila se velika tragedija u naselju Mala Moštanica u Obrenovcu. Bojna Ć. (47) iz Zemuna preminuo je usljed strujnog udara.

Prema informacijama do kojih je došao portal ''Telegraf.rs'', nesrećni čovjek stigao je u nedjelju oko 19 časova kod svojih prijatelja u Ulicu Šarčevića kraj u Maloj Moštanici. Ništa nije slutilo na užas koji će uslijediti samo nekoliko trenutaka kasnije.

Брод потонуо

Svijet

Brod koji je prevozio turiste sa Balkana se prevrnuo u Grčkoj

Koban trenutak na mokroj travi

Bojan je odlučio da opere vozilo i u tu svrhu je u dvorištu posegnuo za mašinom za pranje pod pritiskom. Međutim, teren na kom se nalazio bio je izuzetno vlažan.

Čim je na mokroj travi uključio električni aparat, došlo je do strujnog udara koji ga je na mjestu pokosio.

Ukućani i prijatelji odmah su pozvali Hitnu službu Doma zdravlja Obrenovac. Ljekarska ekipa je ubrzo stigla na lice mjesta, ali uprkos svim naporima, mogli su samo da konstatuju smrt nesrećnog čovjeka.

Полиција Црна Гора

Region

Zatvorenik pobjegao sa psihijatrije, pa pronađen na Cetinju

Nakon završenog uviđaja i pregleda, tijelo nastradalog Bojana Ć. oslobođeno je obdukcije, budući da je jednoznačno utvrđeno da je smrt nastupila kao posljedica nesrećnog slučaja i strujnog udara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

preminuo muškarac

strujni udar

pranje automobila

Obrenovac

Komentari (0)

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Svijet

U masovnoj pucnjavi ranjeno deset osoba, među njima i osumnjičeni za napad

3 h

0
Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.

Region

Misteriozna zaraza hara u Sjevernoj Makedoniji: Više od 1.400 ljudi završilo u bolnici

3 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj su poginula dvojica mladića: Troje završilo u bolnici

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

3 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Novi detalji nesreće u kojoj su poginula dvojica mladića: Troje završilo u bolnici

3 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

3 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Poznat identitet dvojice poginulih mladića

12 h

0
Удес код Емпориума у Бањалуци

Hronika

Udes kod “Emporiuma” u Banjaluci, policija na terenu

12 h

0

  • Najnovije

10

56

Moskva: Evropa zabrinuta zbog planova Njemačke da dobije nuklearno oružje

10

52

Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

10

49

Pretukao sina, pa pokušao da ga napadne nožem: Prijetio da će skočiti sa krova kako bi izbjegao hapšenje

10

38

Muškarac iz Istočne Ilidže zadobio teške povrede: Sletio automobilom sa puta

10

34

Rubio: Iran koristi Ormuski moreuz da bi vršio pritisak na svijet

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima