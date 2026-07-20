Muškarac (47) preminuo dok je prao auto: Tragedija u Srbiji

Juče u popodnevnim časovima dogodila se velika tragedija u naselju Mala Moštanica u Obrenovcu. Bojna Ć. (47) iz Zemuna preminuo je usljed strujnog udara.

Prema informacijama do kojih je došao portal ''Telegraf.rs'', nesrećni čovjek stigao je u nedjelju oko 19 časova kod svojih prijatelja u Ulicu Šarčevića kraj u Maloj Moštanici. Ništa nije slutilo na užas koji će uslijediti samo nekoliko trenutaka kasnije.

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Koban trenutak na mokroj travi

Bojan je odlučio da opere vozilo i u tu svrhu je u dvorištu posegnuo za mašinom za pranje pod pritiskom. Međutim, teren na kom se nalazio bio je izuzetno vlažan.

Čim je na mokroj travi uključio električni aparat, došlo je do strujnog udara koji ga je na mjestu pokosio.

Ukućani i prijatelji odmah su pozvali Hitnu službu Doma zdravlja Obrenovac. Ljekarska ekipa je ubrzo stigla na lice mjesta, ali uprkos svim naporima, mogli su samo da konstatuju smrt nesrećnog čovjeka.

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Nakon završenog uviđaja i pregleda, tijelo nastradalog Bojana Ć. oslobođeno je obdukcije, budući da je jednoznačno utvrđeno da je smrt nastupila kao posljedica nesrećnog slučaja i strujnog udara.