Udes kod “Emporiuma” u Banjaluci, policija na terenu

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci, na raskrsnici u blizini tržnog centra "Emporium", došlo je do sudara.
Na fotografijama koje su dostavljene redakciji portala "Provjereno.info", vidi se da je na jednom automobilu napravljena veća šteta.
Do udesa je došlo u raskrsnici, gdje se saobraćaj odvija usporeno.
Na terenu je polucija koja obavlja uviđaj.
Nije poznato da li ima povrijeđenih u sudaru, a više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.
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