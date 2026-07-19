Udes kod “Emporiuma” u Banjaluci, policija na terenu

U Banjaluci, na raskrsnici u blizini tržnog centra "Emporium", došlo je do sudara.

Na fotografijama koje su dostavljene redakciji portala "Provjereno.info", vidi se da je na jednom automobilu napravljena veća šteta.

Do udesa je došlo u raskrsnici, gdje se saobraćaj odvija usporeno.

Na terenu je polucija koja obavlja uviđaj.

Nije poznato da li ima povrijeđenih u sudaru, a više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.