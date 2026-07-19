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Udes kod “Emporiuma” u Banjaluci, policija na terenu

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 22:36

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Удес код Емпориума у Бањалуци
Foto: Provjereno

U Banjaluci, na raskrsnici u blizini tržnog centra "Emporium", došlo je do sudara.

Na fotografijama koje su dostavljene redakciji portala "Provjereno.info", vidi se da je na jednom automobilu napravljena veća šteta.

Do udesa je došlo u raskrsnici, gdje se saobraćaj odvija usporeno.

Na terenu je polucija koja obavlja uviđaj.

Nije poznato da li ima povrijeđenih u sudaru, a više informacija biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

udes

Banjaluka

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