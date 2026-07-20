Preminuo legendarni Kevin Kigen

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Bivši engleski fudbaler i trener Kevin Kigen preminuo je u 75. godini, prenose britanski mediji.
"Sa ogromnom tugom objavljujemo da je Kevin Kigen preminuo u 75. godini", saopštila je porodica.
Kigen se borio sa rakom, a uz njega su do kraja bili supruga i ćerke, dodaje se u saopštenju.
Kevin Kigen je jedini engleski fudbaler koji je dva puta osvojio nagradu "Zlatna lopta", 1978. i 1979. godine, koju je u to vrijeme dodjeljivao sportski magazin "Frans fudbal", prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu