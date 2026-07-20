Preminuo legendarni Kevin Kigen

Bivši engleski fudbaler i trener Kevin Kigen preminuo je u 75. godini, prenose britanski mediji.

"Sa ogromnom tugom objavljujemo da je Kevin Kigen preminuo u 75. godini", saopštila je porodica.

Kigen se borio sa rakom, a uz njega su do kraja bili supruga i ćerke, dodaje se u saopštenju.

Kevin Kigen je jedini engleski fudbaler koji je dva puta osvojio nagradu "Zlatna lopta", 1978. i 1979. godine, koju je u to vrijeme dodjeljivao sportski magazin "Frans fudbal", prenosi Srna