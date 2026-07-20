Borac saznao rivala u 3. pretkolu Lige Konferencija

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbaleri banjalučkog Borca saznali su danas 20. jula rivala u potencijalnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu Konferencija.
Borac će imati status nosioca u trećoj rundi ali do nje će doći ako eliminiše CS Petrokub u drugom pretkolu (prva utakmica u četvrtak).
Ako uspješno preskoči ovu prepreku Banjalučani će u 3. pretkolu igrati protiv pobjednika utakmice između Vitebska i Sutjeske iz Nikšića,.
Svijet
Evropska komisija kaznila Aliekspres sa 550 miliona evra
Prva utakmica trećeg pretkola igrala bi se u Banjaluci se 6. avgusta a revanš sedam dana kasnije.
Svoj put zna i Zrinjski ukoliko eliminiše Valur igraće protiv pobjednik dvomeča Gais – Nordsjaeland
Ako prođe u 3. pretkolo Velež (Dunajska Streda) će igrati protiv pobjednika duela Tvente - Ferencvaroš.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu