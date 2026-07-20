Borac saznao rivala u 3. pretkolu Lige Konferencija

Fudbaleri banjalučkog Borca saznali su danas 20. jula rivala u potencijalnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu Konferencija.

Borac će imati status nosioca u trećoj rundi ali do nje će doći ako eliminiše CS Petrokub u drugom pretkolu (prva utakmica u četvrtak).

Ako uspješno preskoči ovu prepreku Banjalučani će u 3. pretkolu igrati protiv pobjednika utakmice između Vitebska i Sutjeske iz Nikšića,.

Svijet Evropska komisija kaznila Aliekspres sa 550 miliona evra

Prva utakmica trećeg pretkola igrala bi se u Banjaluci se 6. avgusta a revanš sedam dana kasnije.

Svoj put zna i Zrinjski ukoliko eliminiše Valur igraće protiv pobjednik dvomeča Gais – Nordsjaeland

Ako prođe u 3. pretkolo Velež (Dunajska Streda) će igrati protiv pobjednika duela Tvente - Ferencvaroš.

(Nezavisne novine)