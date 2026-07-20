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Borac saznao rivala u 3. pretkolu Lige Konferencija

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 14:39

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Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"
Foto: Ustupljena fotografija

Fudbaleri banjalučkog Borca saznali su danas 20. jula rivala u potencijalnom trećem kolu kvalifikacija za Ligu Konferencija.

Borac će imati status nosioca u trećoj rundi ali do nje će doći ako eliminiše CS Petrokub u drugom pretkolu (prva utakmica u četvrtak).

Ako uspješno preskoči ovu prepreku Banjalučani će u 3. pretkolu igrati protiv pobjednika utakmice između Vitebska i Sutjeske iz Nikšića,.

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Prva utakmica trećeg pretkola igrala bi se u Banjaluci se 6. avgusta a revanš sedam dana kasnije.

Svoj put zna i Zrinjski ukoliko eliminiše Valur igraće protiv pobjednik dvomeča Gais – Nordsjaeland

Ako prođe u 3. pretkolo Velež (Dunajska Streda) će igrati protiv pobjednika duela Tvente - Ferencvaroš.

(Nezavisne novine)

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FK Borac

Liga Konferencija

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