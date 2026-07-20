Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

Španija je poslije produžetaka sa 1:0 savladala Argentinu u velikom finalu, a ono što je svakako privuklo pažnju svih je duel Lamina Jamala i Lionela Mesija.

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U trenucima dok je razočarani Mesi sjedio na travi, Lamin mu je prišao sa drugog dijela terena kako bi se pozdravio i utješio ga, a Mesi je odmah ustao i ispoštovao mladog Španca.

Ovaj trenutak dobio je dodatnu simboliku zbog fotografije nastale 2007. godine tokom UNICEF-ove humanitarne kampanje, na kojoj je tada dvadesetogodišnji Mesi pozirao sa tek rođenim Laminom Jamalom.

Skoro dvije decenije kasnije, našli su se na suprotnim stranama u finalu Svjetskog prvenstva, a njihov susret nakon meča mnogi su opisali kao spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svjetskog fudbala.