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Jamal nakon osvajanja Mundijala tješio Mesija

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 10:52

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Лионел Меси из Аргентине грли Ламина Јамала (19) из Шпаније након финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Шпаније и Аргентине у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недjељу, 19. јула 2026. године.
Foto: AP Photo/Yuki Iwamura / Tanjug

Španija je poslije produžetaka sa 1:0 savladala Argentinu u velikom finalu, a ono što je svakako privuklo pažnju svih je duel Lamina Jamala i Lionela Mesija.

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U trenucima dok je razočarani Mesi sjedio na travi, Lamin mu je prišao sa drugog dijela terena kako bi se pozdravio i utješio ga, a Mesi je odmah ustao i ispoštovao mladog Španca.

Ovaj trenutak dobio je dodatnu simboliku zbog fotografije nastale 2007. godine tokom UNICEF-ove humanitarne kampanje, na kojoj je tada dvadesetogodišnji Mesi pozirao sa tek rođenim Laminom Jamalom.

Skoro dvije decenije kasnije, našli su se na suprotnim stranama u finalu Svjetskog prvenstva, a njihov susret nakon meča mnogi su opisali kao spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti svjetskog fudbala.

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Lionel Mesi

Lamin Jamal

Argentina

Španija Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Španija

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