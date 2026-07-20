Grad veličine oraha napravio haos u BiH

Snažno nevrijeme praćeno ledom zahvatilo je danas, 20. jula, Jablanicu i okolinu.

Kako se vidi na fotografijama koje je objavio BHMeteo.ba, padao je led veličine manjeg oraha.

Nevrijeme je zahvatilo i Konjic te dalje nastavilo kretanje prema jugoistoku BiH, objavili su meteorolozi.

Podsjećanja radi, "Protivgradna preventiva Republike Srpske" dejstvovala je danas na gradonosne procese na području Banjaluke, Prijedora, Novog Grada, Doboja, Stanara, Zvornika i Višegrada.