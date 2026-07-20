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Trebinjac pokorio svijet: Vuk Janković osvojio zlato na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi

20.07.2026 15:19

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Требињац покорио свијет: Вук Јанковић освојио злато на Међународној математичкој олимпијади

Trebinje ima novog svjetskog prvaka. Vuk Janković, učenik Gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, osvojio je zlatnu medalju na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, održanoj u Šangaju u Kini.

Jedno od najprestižnijih naučnih takmičenja na svijetu, sa najboljim mladim matematičarima sa svih kontinenata, i ovaj put je imalo jednog Trebinjca na pobjedničkom postolju.

Ovo nije prvi put da Vuk osvaja medalju na svjetskom nivou. Bronza na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike u Kolumbiji stigla je tek nekoliko sedmica ranije.

Zlatna medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj, sa maksimalnim brojem bodova, bila je prije toga.

Put koji je počeo u učionici osnovne škole Vuk Karadžić u Trebinju danas vodi do Šangaja i zlatne medalje na najvažnijem matematičkom takmičenju na planeti.

Svaki put kada Vuk stane na startnu poziciju nekog svjetskog takmičenja, pored njegovog imena piše Trebinje. I svaki put kada osvoji medalju, za Trebinje čuju oni koji ga možda nikada ne bi čuli.

Zlatna medalja iz Šangaja znači da će za Trebinje sada znati i Kina.

Postoje trenuci kada nema previše toga za reći, osim onoga što se mora reći.

Sedamnaestogodišnjak iz Trebinja, skroman, vrijedan i tiho predan svom poslu, ponovo je donio zlatnu medalju gradu, Hercegovini, Republici Srpskoj i BiH.

Matematika ga je odvela do Šangaja. Trebinje ga je ispratilo. A zlato koje je donio kući teže je od svega što se može izmjeriti, piše trebinjelive.

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Tagovi :

Vuk Janković

Trebinje

Matematika

Šangaj

Kina

takmičenje

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