Banjalučanin otišao baciti smeće, lopov mu ušetao u stan i ukrao novac

Banjalučka policija traga za lopovom koji je tokom proteklog vikenda ušetao u stan Banjalučanina koji je izašao baciti smeće, te mu je odnio određenu količinu novca.

Kako saznaju Nezavisne novine, krađa se munjevito odigrala u stanu u centru grada kada je vlasnik stana nakratko izašao.

Mještani su nam ispričali da se sve odigralo u nekoliko minuta, ali je to bilo sasvim dovoljno da nepoznati počinilac uđe u stan i uzme novac.

Posebno zabrinjava činjenica, kako kažu da se krađa dogodila u stambenoj zgradi čiji se ulaz zaključava i koja je pokrivena video-nadzorom.

U pola godine 62 teške krađe

Inače, prema podacima PU Banjaluka, od početka juna do 17. jula na području grada Banjaluka evidentirana su četiri krivična d‌jela teška krađa, dok su tokom prvih šest mjeseci ove godine na području koje pokriva ova uprava evidentirana 62 takva krivična d‌jela.

Iako iz PU Banjaluka navode da je broj teških krađa u prvih pola godine manji za 26,2 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ipak u jeku je sezona godišnjih odmora kada su građani više odsutni iz stanova i kuća, zbog čega se građanima preporučuje dodatni oprez kako bi zaštitili imovinu.

Službenici PU Banjaluka kontinuirano preduzimaju preventivne i represivne mjere i radnje u cilju sprečavanja i rasvjetljavanja imovinskih krivičnih d‌jela.

Apel da se zaštiti imovina tokom odmora

Međutim, policija je uputila apel građanima da tokom odsustva posebnu pažnju obrate na zaštitu svoje imovine.

Savjetuju da prije odlaska na put zaključaju sva vrata i prozore, da ključeve ne ostavljaju na „skrivenim“ mjestima, te da zamole komšije ili članove porodice da obiđu dom i isprazne poštansko sanduče.

Ne objavljujte fotografije tokom putovanja

Takođe, građanima je preporučeno da na društvenim mrežama ne objavljuju planove putovanja i fotografije sa odmora sve do povratka kući.

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Iz policije podsjećaju da građani koji primijete sumnjiva lica ili neuobičajeno ponašanje u blizini stambenih objekata treba da obavijeste nadležnu policijsku stanicu pozivom na broj 122.