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Mirnes Ribić pronađen u gepeku: Završena potraga za odbjeglim zatvorenikom

Autor:

Stevan Lulić
18.07.2026 14:27

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Mirnes Ribić, koji je prije pet dana pobjegao iz zatvora Kozlovac, uhapšen je kasno sinoć, potvrđeno je u MUP-u Tuzlanskog kantona.

Ribić je zatečen u gepeku jednog automobila koji je policija kontrolisala.

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"Tokom aktivnosti na pronalasku bjegunca M.R.(1997) iz Lukavca, operativnim radom na terenu došlo se do saznanja o mogućoj lokaciji kretanja istog, kada su u kasnim večernjim satima 17.7.2026.godine, istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a uz asistenciju Jedinice policije za specijalnu podršku, kontrolom jednog putničkog motornog vozila u prtljažniku, na lokaciji magistralni put Tuzla-Doboj u mjestu Šićki Brod istog i pronašli, te mu je oduzeta sloboda", potvrđeno je u MUP-u TK.

Nakon hapšenja Ribić je predat u nadležnost Zatvorske policije KPZ Tuzla, budući da se radi o licu koje se nalazi na odsluženju kazne zatvora.

Nije se pojavio na poslu u zatvoru

Podsjećamo, policija je za Ribićem tragala od 13. jula nakon što se nije pojavio na radnom mjestu u KPZ-u.

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Ribić je boravio u KPZ-u poluotvorenog tipa, a koji u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima.

Među takvima je upravo i Ribić.

Brutalno premlaćivanje

Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem.

Taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog težine nanesenih povreda i okolnosti pod kojima se napad dogodio.

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Mirnes Ribić

Zatvor

Bijeg iz zatvora

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