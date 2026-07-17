Još jedna tragedija u Srpskoj: Jedna osoba se utopila u Savi

Autor:Stevan Lulić
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Jedna osoba utopila se u rijeci Savi danas, 17. jula, u mjestu Ostojićevo kod Bijeljine, potvrđeno je u policiji.
Tragedija se dogodila na lokaciji Savski sprud, a policija je dojavu zaprimila oko 15.20 časova.
"Po zaprimljenoj prijavi, odmah su na lice mjesta izašli policijski službenici, kao i pripadnici Civilne zaštite", saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
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U toku je potraga za tijelom, a o svemu je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.
Više detalja trebalo bi da bude poznato naknadno.
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