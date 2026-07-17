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Još jedna tragedija u Srpskoj: Jedna osoba se utopila u Savi

Autor:

Stevan Lulić
17.07.2026 19:46

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Jedna osoba utopila se u rijeci Savi danas, 17. jula, u mjestu Ostojićevo kod Bijeljine, potvrđeno je u policiji.

Tragedija se dogodila na lokaciji Savski sprud, a policija je dojavu zaprimila oko 15.20 časova.

"Po zaprimljenoj prijavi, odmah su na lice mjesta izašli policijski službenici, kao i pripadnici Civilne zaštite", saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

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Više detalja trebalo bi da bude poznato naknadno.

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Policija

utapanje

Bijeljina

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