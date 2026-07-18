Maloljetnik (15) teško pretučen: Uhapšena dvojica napadača

Foto: MUP Srbije

Zbog sumnje da su teško pretukli maloljetnika, uhapšeni su M.K. (21) i V.S. (21) iz Beograda.

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojim je maloljetni P. R. (15) napadnut. Svijet U koferu na ulici pronađeno tijelo: Užasan prizor u Atini Javni tužilac Prvog osnovnoj javnog tužilaštva u Beogradu naložio je da uhapšenima bude određeno zadržavanja do 48 sati u kom roku će uz krivičnu prijavu za tešku tjelesnu povredu da budu privedeni na saslušanje u to tužilaštvo. (Telegraf.rs)

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