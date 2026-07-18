Počelo je: Lokalne nepogode zahvataju dijelove Srpske

Na zapadu Srpske postepeno dolazi do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Nevrijeme sa ledom danas je zahvatilo područje izmeđi Šipova i Jezera, prenosi RTRS.

Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vetar, pri čemu je moguća i pojava grada ponegd‌je, dok na jugu ostaje sunčano.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, u zonama pljuskova povremeno jak.

Društvo Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 na zapadu do 38 na jugu i istoku, u višim pred‌jelima od 27 stepeni Celzujusovih.