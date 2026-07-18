Logo

Počelo je: Lokalne nepogode zahvataju dijelove Srpske

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 16:23

Komentari:

0
На западу Српске постепено долази до наоблачења уз повремену кишу и пљускове са грмљавином.
Foto: RTRS

Na zapadu Srpske postepeno dolazi do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Nevrijeme sa ledom danas je zahvatilo područje izmeđi Šipova i Jezera, prenosi RTRS.

Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vetar, pri čemu je moguća i pojava grada ponegd‌je, dok na jugu ostaje sunčano.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, u zonama pljuskova povremeno jak.

гром-невријеме

Društvo

Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi

Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 na zapadu do 38 na jugu i istoku, u višim pred‌jelima od 27 stepeni Celzujusovih.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Kiša

Pljuskovi

nevrijeme

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вишеград

Društvo

Planine oko Višegrada - netaknuto blago Republike Srpske

5 h

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Društvo

Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi

6 h

0
Боро са Черигаја

Društvo

Boro nudi platu 2.300 KM, smještaj i hranu, ali niko neće da radi

9 h

0
У фокусу Бањалука, Кнежево и Козарска Дубица: Противградне ракете лете од ране зоре

Društvo

U fokusu Banjaluka, Kneževo i Kozarska Dubica: Protivgradne rakete lete od rane zore

9 h

0

  • Najnovije

19

58

Izdata upozorenja za više od 100 milion ljudi

19

52

Pronađen mrtav pripadnik MUP-a Srbije

19

47

Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

19

37

Otkazani treninzi Španije i Argentine pred finale, evo i zašto

19

25

Turisti preplavili Trebinje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima