Počelo je: Lokalne nepogode zahvataju dijelove Srpske

Autor:ATV redakcija
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Na zapadu Srpske postepeno dolazi do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom.
Nevrijeme sa ledom danas je zahvatilo područje izmeđi Šipova i Jezera, prenosi RTRS.
Do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru, a na sjeveru se očekuju i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vetar, pri čemu je moguća i pojava grada ponegdje, dok na jugu ostaje sunčano.
Duvaće slab do umjeren vjetar sjeverni, u zonama pljuskova povremeno jak.
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Objavljeno kada se očekuje nevrijeme i koje dijelove će pogoditi
Maksimalna temperatura vazduha biće od 32 na zapadu do 38 na jugu i istoku, u višim predjelima od 27 stepeni Celzujusovih.
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