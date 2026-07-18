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Eksplozija bombe odnijela i drugu žrtvu: Drugovi se dobacivali bombom, jedan mladić se bori za život

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ATV redakcija
18.07.2026 17:01

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Od povreda zadobijenih u sinoćnoj eksploziji, povredama je podlegao još jedan muškarac. Eksplozija se dogodila u dvorištu porodične kuće u Starčevu, u Pančevu.

Na licu mjesta stradao je mladić, star 30 godina, dok je njegov prijatelj naknadno podlegao povredama. Ljekari se bore za život još jedne muške osobe.

Do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca dobacivala bombom.

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Kako saznaje Telegraf.rs, tragediji je prethodila proslava. Društvo se okupilo i družilo u dvorištu uz muziku, kada su trojica muškaraca odlučila da se dobacuju bombom. U tom dobacivanju, jedan od njih je aktivirao bombu, koja je eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na licu mjesta, dok su druga dvojica zadobila teške tjelesne povrede. Uprkos naporima ljekara, drugi muškarac je podlegao povredama.

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Bomba

Eksplozija

preminuo muškarac

Pančevo

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