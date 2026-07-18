Zapalio se automobil na benzinskoj pumpi: Majka i dijete spaseni u posljednji čas

Autor:ATV redakcija
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Na benzinskoj pumpi u Rumenci zapalio se automobil, a kako se saznaje u vozilu su bili majka i dijete.
- Žena je bila s djetetom u automobilu, prolaznici su ih izvukli - navodi se ispod objavljenog videa na Instagram stranici "vojvodinom_uzivo_".
Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni uzroku buktinje. Uviđajem će biti poznato više informacija.
(Kurir.rs)
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