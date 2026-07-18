Zapalio se automobil na benzinskoj pumpi: Majka i dijete spaseni u posljednji čas

Na benzinskoj pumpi u Rumenci zapalio se automobil, a kako se saznaje u vozilu su bili majka i dijete.

- Žena je bila s djetetom u automobilu, prolaznici su ih izvukli - navodi se ispod objavljenog videa na Instagram stranici "vojvodinom_uzivo_".

Trenutno nema informacija o stanju učesnika, kao ni uzroku buktinje. Uviđajem će biti poznato više informacija.

(Kurir.rs)