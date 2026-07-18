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Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

Autor:

ATV redakcija
18.07.2026 19:47

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Моторијада Лакташи
Foto: ATV / Magdalena Gligić

Motorijada u organizaciji Moto-kluba "Škorpion" Laktaši okupila je veliki broj dvotočkaša.

Tokom manifestacije, posjetioce očekuje bogat muzički i zabavni program.

Ulaz na sve programske sadržaje je besplatan, a očekuje se dolazak velikog broja motociklista i gostiju iz regiona.

Motorijada u Laktašima već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih ljetnih događaja u gradu, okupljajući ljubitelje motora, rok muzike i druženja u jedinstvenoj atmosferi.

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Tagovi :

Motorijada

Laktaši

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