Motorijada u Laktašima okupila veliki broj dvotačkaša

Motorijada u organizaciji Moto-kluba "Škorpion" Laktaši okupila je veliki broj dvotočkaša.

Tokom manifestacije, posjetioce očekuje bogat muzički i zabavni program.

Ulaz na sve programske sadržaje je besplatan, a očekuje se dolazak velikog broja motociklista i gostiju iz regiona.

Motorijada u Laktašima već godinama predstavlja jedan od prepoznatljivih ljetnih događaja u gradu, okupljajući ljubitelje motora, rok muzike i druženja u jedinstvenoj atmosferi.