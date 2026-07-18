Farma "Lazić" u Šekovićima primjer domaćinskog poslovanja

Da oživi Šekoviće i okolinu, zaposli mještane i proizvodi prirodnu hranu, dr Boro Lazić imao je jasan cilj, da priroda ovog kraja bude netaknuta i da životinje žive u prirodnom okruženju. Proizvodnja je organska bez upotrebe ikakvih hemijskih dodataka.

"Mi smo prvi u BiH koji imamo tu tzv.vagu stoku, te krave koje su japanske, imamo raznolik fond, šarolije krave iz Francuske u planu je nabavka još 100 iberiko svinja, za sada imamo svoje svinje, imamo 200 svinja mangulice moravke, napravićemo prasilište za te iberiko svinje iz Španije, tako da cilj ovog projekta je dugoročan", rekao je Slobodan Vasiljević, Farma "Lazić" Šekovići.

Da farma počne sa radom prije tri godine svoj doprinos su dali i opština Šekovići i Vlada RS. Danas je ovo mjesto oaza za životinje koje slobodno žive u prirodnom okruženju.

"Mi smo kao opština imali razumijevanja za ovaj projekat od samog početka i bili podrška kao lokalna zajednica i kao i Vlada Republike Srpske, izašli smo u susret oko izdavanja građevinskih dozvola i lokacijskih uslova, zatim smo veliki dio naše zemlje neobrađene i neiskorišćene u Bišini dali u dugoročni zakup ovoj firmi", rekao je Miladin Lazić, načelnik opštine Šekovići.

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"Ogromni novci su ovdje uloženi moram da kažem, ali ono što moram da kažem što me danas posebno impresionira je činjenica da je ovo jedna farma osmišljena na način da imate nenarušenu prirodu, koncept dakle čuvanja,odgajanja stoke, način proizvodnje hrane pa i sve ono što se odnosi na distribuciju svega proizvedenog predstavlja jednu dimenziju da je sve slobodno i nesputano i da su na svaki mogući način nastoji očuvati ono što su prirodne karakteristike", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva.

Vlada RS će i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjima i podrškom sličnim projektima, kako bi se privredni ambijent RS i dalje razvijao, a prirodna bogatstva i ljepote RS bile iskorištene na najbolji način.