Ekspresna reakcija Civilne zaštite nakon nevremena u Zvorniku

Autor:ATV redakcija
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Republička uprava civilne zaštite dopremila je pumpe i isušivače u Zvornik kako bi pomogli građanima u sanaciji posljedica nevremena.
Na području Zvornika kiša je juče padala gotovo jedan sat neprestano, a na ulice i u objekte izlila se velika količina vode što je uzrokovalo bujične poplave, plavljenja i klizišta.
"Lokalne vlasti sa nadležnim službama otkloniće posljedice, procijeniti štetu i tretirati klizišta", naveli su iz Civilne zaštite, prenosi "Srna".
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