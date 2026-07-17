Ekspresna reakcija Civilne zaštite nakon nevremena u Zvorniku

Republička uprava civilne zaštite dopremila je pumpe i isušivače u Zvornik kako bi pomogli građanima u sanaciji posljedica nevremena.

Na području Zvornika kiša je juče padala gotovo jedan sat neprestano, a na ulice i u objekte izlila se velika količina vode što je uzrokovalo bujične poplave, plavljenja i klizišta.

"Lokalne vlasti sa nadležnim službama otkloniće posljedice, procijeniti štetu i tretirati klizišta", naveli su iz Civilne zaštite, prenosi "Srna".